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Ученые выяснили, зависит ли продолжительность жизни от цвета волос

Международная группа ученых в результате нового исследования выяснила, зависит ли продолжительность жизни человека от цвета волос. Исследователи обнаружили взаимосвязь между пигментом и здоровьем.

Цвет волос на 97% зависит от генов человека, а некоторые комбинации ДНК могут повлиять и на другие процессы в организме, например, старение. Пигмент меланин, синтезируемый в меланоцитах, отвечает за оттенок волос, а рецептор меланокортина 1, находящийся в волосяных фолликулах, корректирует результат. В зависимости от активности последнего может получиться темный вариант пигмента или более светлый.

Носители гена MC1R имеют рыжий цвет волос, а благодаря ему определяется степень защиты кожного покрова от воздействия ультрафиолета. Нидерландские ученые пришли к выводу, что разные варианты данного гена могут влиять на старение человека, увеличивая его возраст. Согласно опросу, проведенному в рамках эксперимента, добровольцы посчитали рыжих людей в среднем на несколько лет старше их настоящего возраста. В другом исследовании международная команда проанализировала ДНК почти 500 тыс. добровольцев, в результате чего выяснила: светлый цвет волос может быть связан с поздним половым созреванием. Также они имели пониженный риск развития возрастных болезней и отличались продолжительностью жизни.

Эксперты пришли к выводу, что огненно-рыжие, темные шатены и брюнеты взрослеют быстрее, чем блондины или люди со светло-каштановым цветом волос. Команда исследователей выяснила, что люди с поздним половым созреванием меньше болеют и дольше живут, а связь между этими факторами наблюдается через гипофиз. В этой железе вырабатываются гормоны, влияющие на рост, развитие организма и пигментацию. Цвет волос в значительной мере определяется генами, связанными с кодировкой специфических белков, а именно FOXO и SOX. Ученым оказалось легко вычислить по ДНК рыжих и брюнетов, а сложности вызывало определение цвета бороды у мужчин из-за непостоянства гена MC1R на лице и голове.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:13

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