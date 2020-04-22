"Это будет очень длинный марафон": Глава Enel предупредил об ограничениях из-за коронавируса
Глава итальянской энергокомпании Enel Франческо Стараче сообщил, что общество ожидает "длинный марафон" ограничений из-за коронавируса. По словам гендиректора, карантинные меры в Европе могут продлиться до католического Рождества, когда ученые должны представить вакцину.
С 13 марта видный представитель итальянского бизнес-сообщества в области энергетики Франческо Стараче сидит на строгом карантине и работает дома. Бизнесмен признается, что вынужден отказаться от любимого велоспорта на долгое время, поскольку ограничительные меры будут" очень длинным марафоном, а не коротким спринтом». Стараче также высказал сомнения по поводу эффективности гибридной работы: когда одни люди будут работать удаленно, а другим придется пребывать в опасных местах с минимумом мер защиты.
Руководитель Enel призывает соотечественников соблюдать социальную дистанцию даже после отмены самоизоляции, которая, «возможно, продлится до Рождества». Эксперт связывает конец 2020 года с разработкой полноценной системы вакцинации в ЕС, потому антивирусные ограничения должны длиться как можно дольше. Согласно данным сайта ВОЗ, на текущий момент во всем мире насчитывается более 2,4 млн зараженных COVID-19 и около 163 тысяч летальных исходов.
С 13 марта видный представитель итальянского бизнес-сообщества в области энергетики Франческо Стараче сидит на строгом карантине и работает дома. Бизнесмен признается, что вынужден отказаться от любимого велоспорта на долгое время, поскольку ограничительные меры будут" очень длинным марафоном, а не коротким спринтом». Стараче также высказал сомнения по поводу эффективности гибридной работы: когда одни люди будут работать удаленно, а другим придется пребывать в опасных местах с минимумом мер защиты.
Руководитель Enel призывает соотечественников соблюдать социальную дистанцию даже после отмены самоизоляции, которая, «возможно, продлится до Рождества». Эксперт связывает конец 2020 года с разработкой полноценной системы вакцинации в ЕС, потому антивирусные ограничения должны длиться как можно дольше. Согласно данным сайта ВОЗ, на текущий момент во всем мире насчитывается более 2,4 млн зараженных COVID-19 и около 163 тысяч летальных исходов.
Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:05