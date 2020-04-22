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Норвежский публицист Пол Стейган предрек экономический кризис и повышение смертности из-за коронавируса

Норвежский публицист Пол Стейган предрек экономический кризис и повышение смертности из-за пандемии коронавируса. По словам эксперта, переход от одних социальных порядков к другим всегда сулит серьезные проблемы.

«Так называемый «капитализм катастроф» в России после распада СССР также стал причиной повышения смертности. Возможно, речь даже не идет о прямых последствиях коронавируса. Многие говорят, что мы на пороге кризиса, сравнимого с Великой депрессией, но все может быть намного сложнее. Еще никогда в плену проблем такого масштаба не оказывался весь мир», - рассказал публицист.

Специалист вспомнил о важности правильной работы в информационном поле. Сейчас все каналы перенасыщены заявлениями о надвигающемся кризисе, глобальной пандемии и ее последствиях. Во времена распада СССР заголовки в газетах были излишне оптимистичными, но и они не смогли быстро стабилизировать настроение народа. Тогда продолжительность жизни у представителей сильного пола упала до рекордно низкого показателя в 58,9 года.

Стейган подчеркнул, что развитие событий по аналогии с Великой депрессией может стать причиной затяжного упадка экономики. Речь идет не только о мелких странах, но и о Европе и США. Специалист не исключил, что в современных реалиях справиться с последствиями кризиса удастся быстрее, но эффект от него также будет критическим.
«В США уже сейчас насчитывается порядка 22 миллионов безработных. Не исключено, что данное число увеличится минимум в два раза до конца текущего года. Вместе с безработицей вырастет и смертность. Важную роль играет продолжительность кризиса. Власти всех стран должны скооперироваться и принимать совместные меры, хотя это будет очень тяжело», - пояснил Стейган.

По мнению специалиста, кризис может негативно сказаться на 80% мирового населения. В качестве примера он привел Индию, где обеднеет более 400 миллионов человек.

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Общество / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:05

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