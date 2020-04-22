«Это делается для галочки»: Ирину Алферову возмутил подарок матери-ветерану от соцслужбы





Из-за карантина по причине пандемии COVID-19 ряд торжественных мероприятий отменили, в том числе, парад. Сейчас все россияне находятся на самоизоляции, но правительство страны уже успело сделать ветеранам подарки к 9 мая. Как оказалось, родительнице Ирины Алферовой принесли 3 розы и серое одеяло., - заявила знаменитость и добавила, что позвонила в соцслужбу, попросив больше не присылать ее матери подобные вещи. Удивленные сотрудники отметили, что ветеранам положены подарки, но вышеназванный презент артистка посчитала неприемлемым.Матери звезды кино 98 лет. В свое время Ксения Архиповна принимала участие в боях под Москвой, а также была радисткой. По словам Алферовой, родственница тяжело переживает социальное дистанцирование и расстроена из-за отмены торжественных мероприятий по случаю Дня Победы.