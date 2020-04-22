Умельцы превратили Lada Priora в "гигантского паука"





Пока остается загадкой истинное назначение такого тюнинга. Однако умельцы проявили смекалку и упорство для достижения поставленной цели. Сейчас проект находиться на начальной стадии, поэтому автомобиль еще не может самостоятельно передвигаться. Автолюбители лишь приварили к кузову Lada Priora восемь огромных металлических лап, из-за чего пришлось поднять машину на два метра. При этом центральные блоки можно снимать. Владелец транспортного средства говорит, что такая конструкция позволит ездить на дорогах общего сообщения.В перспективе умельцы планируют доработать автомобиль, чтобы он мог самостоятельно передвигаться. Для этого будут использоваться электромоторы. Однако из-за пандемии коронавируса сейчас найти все комплектующие очень тяжело. Большинство автомобильных и строительных магазинов закрыты, поэтому мастерам приходиться собирать машину-паука из подручных материалов. Дата завершения проекта остается неизвестной, но собственник сообщит прессе об окончании работы над проектом.