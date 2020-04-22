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Умельцы превратили Lada Priora в "гигантского паука"

Умельцы из Краснодара сделали весьма странный тюнинг Lada Priora. Автомобиль превратили в гигантского паука, приварив к нему огромные лапки.

Пока остается загадкой истинное назначение такого тюнинга. Однако умельцы проявили смекалку и упорство для достижения поставленной цели. Сейчас проект находиться на начальной стадии, поэтому автомобиль еще не может самостоятельно передвигаться. Автолюбители лишь приварили к кузову Lada Priora восемь огромных металлических лап, из-за чего пришлось поднять машину на два метра. При этом центральные блоки можно снимать. Владелец транспортного средства говорит, что такая конструкция позволит ездить на дорогах общего сообщения.

В перспективе умельцы планируют доработать автомобиль, чтобы он мог самостоятельно передвигаться. Для этого будут использоваться электромоторы. Однако из-за пандемии коронавируса сейчас найти все комплектующие очень тяжело. Большинство автомобильных и строительных магазинов закрыты, поэтому мастерам приходиться собирать машину-паука из подручных материалов. Дата завершения проекта остается неизвестной, но собственник сообщит прессе об окончании работы над проектом.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 15:43

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