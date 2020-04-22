"Вот так мы встречаем новый день": Максим Галкин устроил домашнюю дискотеку с сыном

«Теперь я имею адекватный ответ на вопрос от друзей, которые постоянно интересуются, зачем мне такой огромный дом и большая территория вокруг него. На ней можно устроить танцы даже на самоизоляции. Вот так мы вместе с Гариком встречаем новый день», - написал Галкин под роликом.

На видео артист также танцует под песню Варум, держа в руках старый раритетный радиоприемник. Гарри Галкин при этом бегает вокруг отца и периодически подпевает строчки, которые вспоминает. Поклонники положительно оценили такое времяпровождение и отметили, что юморист отлично справляется с родительскими обязанностями. Многим пришлась по душе актерская игра Гарри, который постоянно делал жесты руками, закатывал глаза и имитировал эмоции Анжелики Варум во время исполнения песни «Гудбай, мой мальчик».Максим Галкин часто радует фанатов различными юмористическими роликами. Почти каждый день юморист выкладывает новости из собственного дома. Несколько дней назад он устроил Алле Пугачевой сюрприз. Галкин и его сын Гарри решили приготовить для Примадонны завтрак, чем сильно ее порадовали.