НОА Китая проверила собственные силы на фоне пандемии коронавируса
Члены Народно-освободительной армии (НОА) Китая проверили собственные силы на фоне пандемии коронавируса. О проведенных мероприятиях сообщил генерал-майор вооружённых силы данного государства Куй Яньвэй.
Военнослужащий проинформировал о проверке китайской армией своих возможностей, касаемых мобилизации и реагирования в условиях пандемии. В собственной статье, опубликованной в издании “Национальная оборона”, генерал-майор отметил, что проходило тестирование быстроты маневренности и перевода сил на дальние расстояния. Эксперт считает, что противостояние коронавирусу, совершаемое НОАК, следует считать действиями невоенного характера, позволяющими проверить свои возможности в нестандартной ситуации.
Информацию об этом предоставляет издание “ПолитЭксперт”.
Военнослужащий проинформировал о проверке китайской армией своих возможностей, касаемых мобилизации и реагирования в условиях пандемии. В собственной статье, опубликованной в издании “Национальная оборона”, генерал-майор отметил, что проходило тестирование быстроты маневренности и перевода сил на дальние расстояния. Эксперт считает, что противостояние коронавирусу, совершаемое НОАК, следует считать действиями невоенного характера, позволяющими проверить свои возможности в нестандартной ситуации.
Информацию об этом предоставляет издание “ПолитЭксперт”.
В мире
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:00