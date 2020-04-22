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НОА Китая проверила собственные силы на фоне пандемии коронавируса

Члены Народно-освободительной армии (НОА) Китая проверили собственные силы на фоне пандемии коронавируса. О проведенных мероприятиях сообщил генерал-майор вооружённых силы данного государства Куй Яньвэй.

Военнослужащий проинформировал о проверке китайской армией своих возможностей, касаемых мобилизации и реагирования в условиях пандемии. В собственной статье, опубликованной в издании “Национальная оборона”, генерал-майор отметил, что проходило тестирование быстроты маневренности и перевода сил на дальние расстояния. Эксперт считает, что противостояние коронавирусу, совершаемое НОАК, следует считать действиями невоенного характера, позволяющими проверить свои возможности в нестандартной ситуации.

Информацию об этом предоставляет издание “ПолитЭксперт”.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:00

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