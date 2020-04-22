Crucial выпустила твердотельные накопители P5 объемом 2 терабайта





Сегодня на рынке представлены твердотельные накопители P5 объемом 250 гигабайт, 500 гигабайт и 1 терабайт. Однако производитель электроники расширил серию, выпустив P5 объемом 2 терабайта. Все накопители имеют разъем M.2-2280, оборудованы интерфейсом PCIe 3.0 x4 и поддерживают протокол NVMe 1.3. Скорость чтения данных составляет 3400 мегабит в секунду, а записи - 3000 мегабит в секунду, что значительно выше, чем у ранее выпущенных модулей. Чтобы повысить скорость, P5 использует DRAM, но пока неизвестно, какая флэш-память установлена в твердотельных накопителях - TLC или QLC. Производитель заявил: наработка на отказ составляет 1,8 миллиона часов, а разброс рабочей температуры в пределах 0-70 градусов по Цельсию.Стоит отметить, компания Crucial дает пять лет гарантии на свой товар. Все же стоимость P5 объемом 2 терабайта пока не разглашается, поэтому потенциальным покупателям придется еще немного подождать, чтобы приобрести желанную покупку.