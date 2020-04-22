«Любимые места уединения»: Пегова увезла 14-летнюю дочь в Выксу к бабушке

«Еще до начала эпидемии я была на съемках в Белоруссии. Примерно месяц мне пришлось быть в Минске, из-за чего с Таней я почти не виделась. Сейчас мы с удовольствием проводим время в кругу семьи. Таня занимается учебой и исправно делает домашние задания. У меня же появилась возможность перечитать любимые книги и вспомнить старое увлечение живописью», - рассказала Пегова.





Пегова отметила, что ее 14-летняя дочь положительно оценила решение покинуть Москву, так как из-за самоизоляции она все равно не может видеться с друзьями и посещать школу. У ее бабушки в Выске есть доступ в интернет, которого достаточно для дистанционного обучения. Сама Пегова также обрадовалась возможности побыть с матерью и отдохнуть от суеты большого города.Звезда также обнародовала снимок, на котором они с дочерью позируют вместе с собакой. Пегова призналась, что не переживает по поводу отсутствия живого общения. Она давно смогла приучить себя решать вопросы по телефону или в режиме онлайн. Дочь Пеговой также не переживает по поводу самоизоляции, регулярно публикуя снимки с Выски на своей странице в Instagram.