Финские автолюбители вспомнили прозвища классической Lada 1200





Финский журнал Tekniikka&Talous решил посвятить обзор ВАЗ-2101 к 50-летнему юбилею с момента выпуска первых автомобилей марки Lada. В частности, автор материала Кауко Олилла использует множество различных кличек, которые было в ходу десятки лет назад. По словам журналиста, именно Lada 1200 с большими круглыми фарами был прототипом всех современных автомобилей от отечественного производителя. Машина, многие годы становившаяся лидером продаж, часто называлась в быту "Ладиллаком" или "Игорем".Далее упоминается, что "Чернобыль" был разработан на базе "Fiat-124" в 1966-1970 годах, который впервые появился на финских дорогах в 1971 году. "Ладашниковы" и "Ладоги" были не совсем надежными, так как после обильного дождя многим автомобилистам приходилось сушить провода и свечи. Оллила приводит еще несколько распространенных прозвищ, вроде "Калевальский бьюик", "Сибирская легавая", "Ладидас", "Ларссонена", "Хрущев" и "Дядя Ваня".