«Может быть повторение или усиление»: Василиса Володина предсказала новые испытания для человечества
Василиса Володина заявила, что летом человечество ожидают новые испытания. По словам астролога, скоро наступит месяц, который окажется хуже апреля.
Ранее звезда передачи «Давай поженимся!» говорила, что в 2020 году будет 6 затмений, обещающих тяжелое время для людей. Уже прошло 2 затемнения, в связи с чем Володина уверена, что в скором времени население планеты Земля столкнется с серьезными испытаниями. Как отметила телеведущая на странице в Instagram, сложное время наступит уже в июне-июле, когда должны произойти следующие космические события.
Несмотря на сложности, которые ожидают человечество в будущем, угрозы наступления апокалипсиса нет, о чем сказала знаменитость. Тем не менее этот год окажется очень тяжелым для каждого.
Ранее звезда передачи «Давай поженимся!» говорила, что в 2020 году будет 6 затмений, обещающих тяжелое время для людей. Уже прошло 2 затемнения, в связи с чем Володина уверена, что в скором времени население планеты Земля столкнется с серьезными испытаниями. Как отметила телеведущая на странице в Instagram, сложное время наступит уже в июне-июле, когда должны произойти следующие космические события.
Несмотря на сложности, которые ожидают человечество в будущем, угрозы наступления апокалипсиса нет, о чем сказала знаменитость. Тем не менее этот год окажется очень тяжелым для каждого.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:00