«Может быть повторение или усиление»: Василиса Володина предсказала новые испытания для человечества

Ранее звезда передачи «Давай поженимся!» говорила, что в 2020 году будет 6 затмений, обещающих тяжелое время для людей. Уже прошло 2 затемнения, в связи с чем Володина уверена, что в скором времени население планеты Земля столкнется с серьезными испытаниями. Как отметила телеведущая на странице в Instagram, сложное время наступит уже в июне-июле, когда должны произойти следующие космические события.Несмотря на сложности, которые ожидают человечество в будущем, угрозы наступления апокалипсиса нет, о чем сказала знаменитость. Тем не менее этот год окажется очень тяжелым для каждого.