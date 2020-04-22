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Полицейским в России могут предоставить право вскрывать авто и оцеплять жилье

Правоохранители в России могут получить право вскрывать авто и брать частное жилье в оцепление. Новый законопроект правительства, который готов к внесению в нижнюю палату, предусматривает значительное расширение прав полицейских.
Полицейским в России могут предоставить право вскрывать авто и оцеплять жилье

Новый документ предусматривает давать полицейским право проводить вскрытие авто при наличии веского повода, включая необходимость предотвращения ЧС или спасения жизни. Если машина была взломана без непосредственного присутствия ее владельца, последнего уведомят о случившемся в течение суток. Жилые помещения и частные территории могут быть оцеплены, а сотрудники правоохранительных служб получат возможность проводить досмотр граждан и их личных вещей. Предполагается разрешить полиции обозначать места, где проходят публичные мероприятия, и на временной основе их ограждать.

Документ предусматривает возможность применения оружия при задержании, если подозреваемый оказывает сопротивление или совершает действия, которые могут расцениваться как угроза нападения.

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Общество / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:07

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