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В России продолжают разрабатывать перспективные двигатели для автомобилей

В России московский институт ФГУП НАМИ продолжает заниматься созданием перспективных двигателей для автомобилей. Речь идет о силовом агрегате V12 с повышенным объемом.
В России продолжают разрабатывать перспективные двигатели для автомобилей

Марка Aurus уже включает в себя мотор М8 на 4,4 литра. Сейчас НАМИ также тестирует двигатель P4, который будет подходить не только для легковых, но и коммерческих транспортных средств. Компания собирается предложить его в качестве альтернативы для нынешний силовых агрегатов, применяемых «АвтоВАЗом».
«Двигатели серии ПтА уже переданы на испытания. В течение нескольких месяцев планируется начало проектирование ПтБ. Другая информация о моторах пока не подлежит распространению, так как их характеристики могут меняться в процессе создания и проведения испытаний», рассказал заместитель главы ГНЦ НАМИ Андрей Гармай.

Российское предприятие ранее разработало семейство модульных силовых агрегатов совместно с Porsche Engineering. Его основным представителем является V12 на 6,6 литра при мощности в 850 лошадиных сил. Мотор планируется использовать для флагманских транспортных средств нового поколения. Он получил четыре турбины и систему изменения фаз газораспределения.

Aurus также применяет моторы на 4,4 литра с мощностью в 598 лошадиных сил, работающие вместе с автоматической трансмиссией на 9 ступеней. Производством последней занимается российская компания KATE.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:19

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