УАЗ запустил производство медицинской версии "Профи"





Пресс-служба УАЗ информирует, что линейка коммерческих грузовиков "Профи" пополнится модификацией в виде кареты скорой помощи. Реанимобиль на базе популярной модели будет использоваться парамедиками для проведения интенсивных лечебных мероприятий, а также транспортировки и мониторинга состояния пациентов в тяжелом состоянии. Так называемый УАЗ АСМП класса "С" получит лимонный цвет кузова и каркасный модульный блок, который дополнят стеклопластиковыми панелями.Базовый вариант кареты включает в себя складную тележку-каталку, двухфазный дефибриллятор и кардио-монитор со встроенным принтером, электродами, функциями электрокардиостимуляции, пульсоксиметрии и измерения АД. Кроме того, в комплекте есть транспортный реанимационно-анестезиологический монитор пациента. Что касается технической стороны, то под капотом машины разместился 2,7-литровый двигатель ЗМЗ-Про мощностью 149,6 л.с., дополненный 5-ступенчатой МКПП. Стоимость медицинской модификации не уточняется.