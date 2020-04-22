УАЗ запустил производство медицинской версии "Профи"
В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой в стране УАЗ решил наладить выпуск реанимобилей. Компания запустила производство медицинской версии "Профи", которые поступят в распоряжение медиков в мае 2020 года.
Пресс-служба УАЗ информирует, что линейка коммерческих грузовиков "Профи" пополнится модификацией в виде кареты скорой помощи. Реанимобиль на базе популярной модели будет использоваться парамедиками для проведения интенсивных лечебных мероприятий, а также транспортировки и мониторинга состояния пациентов в тяжелом состоянии. Так называемый УАЗ АСМП класса "С" получит лимонный цвет кузова и каркасный модульный блок, который дополнят стеклопластиковыми панелями.
Базовый вариант кареты включает в себя складную тележку-каталку, двухфазный дефибриллятор и кардио-монитор со встроенным принтером, электродами, функциями электрокардиостимуляции, пульсоксиметрии и измерения АД. Кроме того, в комплекте есть транспортный реанимационно-анестезиологический монитор пациента. Что касается технической стороны, то под капотом машины разместился 2,7-литровый двигатель ЗМЗ-Про мощностью 149,6 л.с., дополненный 5-ступенчатой МКПП. Стоимость медицинской модификации не уточняется.
Пресс-служба УАЗ информирует, что линейка коммерческих грузовиков "Профи" пополнится модификацией в виде кареты скорой помощи. Реанимобиль на базе популярной модели будет использоваться парамедиками для проведения интенсивных лечебных мероприятий, а также транспортировки и мониторинга состояния пациентов в тяжелом состоянии. Так называемый УАЗ АСМП класса "С" получит лимонный цвет кузова и каркасный модульный блок, который дополнят стеклопластиковыми панелями.
Базовый вариант кареты включает в себя складную тележку-каталку, двухфазный дефибриллятор и кардио-монитор со встроенным принтером, электродами, функциями электрокардиостимуляции, пульсоксиметрии и измерения АД. Кроме того, в комплекте есть транспортный реанимационно-анестезиологический монитор пациента. Что касается технической стороны, то под капотом машины разместился 2,7-литровый двигатель ЗМЗ-Про мощностью 149,6 л.с., дополненный 5-ступенчатой МКПП. Стоимость медицинской модификации не уточняется.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:11