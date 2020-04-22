IFA 2020 отменена из-за коронавируса





В последний раз выставку IFA отменяли более 70 лет назад из-за Второй мировой войны. В этом ходу решение о закрытии популярного мероприятия принято из-за указа местных властей, которые запретили массовые скопления людей до конца года. Всему виной пандемия коронавируса. Хоть Германия и держит ситуацию под контролем, правительство страны все равно боится увеличения количества больных. Выставка IFA 2020 должна была пройти осенью, но у людей еще есть надежда посетить популярное мероприятие.Организаторы не исключают возможности перенести все в онлайн. Со слов инсайдеров, сейчас глава организации GFU Consumer & Home Electronics надеется на современные технологии, поэтому у людей будет возможность окунуться в мир техники. Стоит отметить, ежегодно IFA посещают до 240 тысяч человек, что говорит о значимости выставки для Берлина.