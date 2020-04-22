Светлана Светикова о первых родах: «Недосыпы, вечные пучки на волосах»

По словам знаменитости, после рождения наследника Милана она страдала от послеродовой депрессии, чего не было со вторым ребенком по имени Кристиан. Сейчас Светлана Светикова понимает, что не нужно было позволять подобному настроению оказывать на нее влияние. Сейчас она иначе относится к материнству и своей внешности. 30-летняя артистка осознает, что была очень красивой даже в период декрета после первой беременности. Тогда она носила универсальную одежду, завязывала волосы в пучок и страдала от недосыпа. Однако спустя годы все это кажется звездной родительнице сексуальным.Исполнительница разместила в Instagram архивный снимок, на котором запечатлена с маленьким сыном. Публикация приятно удивила поклонников Светиковой. Как отметили многие, певица является хорошей матерью и прекрасно выглядит в любом виде.