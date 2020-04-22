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Страдающая от болей в позвоночнике Людмила Хитяева остается без лечения из-за переполненных больниц

Звезда “Тихого Дона” Людмила Хитяева страдает от болей в позвоночнике, но не соглашается на программы по лечению, составленные врачами, из-за переполненных больниц. Актриса уже имеет планы на окончание карантина.
Страдающая от болей в позвоночнике Людмила Хитяева остается без лечения из-за переполненных больниц

Людмила Хитяева страдает от болей в позвоночнике и вынуждена ходить в аптеку за лекарствами, поскольку пока не может получить помощь медиков. Для неё уж разработали план лечения, но для этого нужно лечь в больницу. Там артистке предложили вытянуть позвонки на специальном станке, а также пройти курс массажа. Однако актриса отказывается от этого, так как пока больницы переполнены из-за коронавируса. По окончании карантина звезда намерена первым делом поправить свое здоровье. Она считает, что проблемы с позвоночником у нее появились из-за съемок в прошлом. Например, ей приходилось кататься на лошадях, и порой случались падения.

Людмила Хитяева, находясь на карантине, больше всего страдает от нехватки активности. Например, ей хочется поехать на дачу и погулять, поскольку сейчас она совершает “пробежки” от кухни до балкона. Актриса не жалуется на свою пенсию, отметив: ей перечисляли 25 тыс. рублей, а потом прибавили еще 30 тыс. рублей.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:24

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