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Мег Райан тайно сыграла свадьбу с Джоном Мелленкампом

Мег Райан и Джон Мелленкамп тайно сыграли свадьбу. По данным западных изданий, на торжественном мероприятии присутствовали только самые близкие друзья пары.
Мег Райан тайно сыграла свадьбу с Джоном Мелленкампом

Райан, которой в минувшем году исполнилось 58 лет, сейчас практически не появляется на больших экранах. Даже в период пика популярности актриса редко посещала светские мероприятия, стараясь не афишировать личную жизнь. В 2018 году она объявила о помолвке с Джоном Мелленкампом, но пара в итоге рассталась. Спустя год музыкант и актриса снова начали встречаться, но не стали делать никаких прогнозов на будущее.

Источники в окружении пары рассказали, что именно Мег Райан настояла на тайном мероприятии. Мелленкамп предлагал устроить пышное празднование, но его невеста предложила провести свадьбу в загородном доме и даже не рассылать приглашения, ограничившись телефонными звонками самым близким друзьям.

Также известно, что церемония состоялась еще до начала пандемии коронавируса. Для Райан брак стал уже вторым – ранее она была замужем за Деннисом Куэйдом, отношения с которым продлились примерно 10 лет. В 2006 году актриса удочерила девочку из Китая. По словам Райан, любви к ребенку ей было вполне достаточно, ввиду чего она перестала искать себе мужчину.

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ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:07

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