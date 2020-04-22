Мег Райан тайно сыграла свадьбу с Джоном Мелленкампом





Райан, которой в минувшем году исполнилось 58 лет, сейчас практически не появляется на больших экранах. Даже в период пика популярности актриса редко посещала светские мероприятия, стараясь не афишировать личную жизнь. В 2018 году она объявила о помолвке с Джоном Мелленкампом, но пара в итоге рассталась. Спустя год музыкант и актриса снова начали встречаться, но не стали делать никаких прогнозов на будущее.Источники в окружении пары рассказали, что именно Мег Райан настояла на тайном мероприятии. Мелленкамп предлагал устроить пышное празднование, но его невеста предложила провести свадьбу в загородном доме и даже не рассылать приглашения, ограничившись телефонными звонками самым близким друзьям.Также известно, что церемония состоялась еще до начала пандемии коронавируса. Для Райан брак стал уже вторым – ранее она была замужем за Деннисом Куэйдом, отношения с которым продлились примерно 10 лет. В 2006 году актриса удочерила девочку из Китая. По словам Райан, любви к ребенку ей было вполне достаточно, ввиду чего она перестала искать себе мужчину.