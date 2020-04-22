Motorola опубликовала фото своего флагманского смартфона Edge





Видимо, компания Motorola решила вернуться на рынок с новыми идеями. Бренд давно не радовал поклонников мощными смартфонами, поскольку конкуренция в мире очень велика. Все же инсайдеры сообщают, что в этом году Motorola сможет удивить всех. В Сети опубликованы снимки и технические характеристики флагманского смартфона Motorola Edge, который не только имеет оригинальный дизайн, но и может похвастаться отличной начинкой.Устройство оборудовано 6,67-дюймовым экраном AMOLED разрешением 1080 на 2340 пикселей. Быстродействие обеспечит процессор Qualcomm Snapdragon 765G, а в версии «+» установлен Qualcomm Snapdragon 865. Объем оперативной памяти составит 6/12 гигабайт в зависимости от комплектации. На старшей модели установлена тройная камера с модулями на 108, 16 и 8 мегапикселей, младшая имеет датчики разрешением на 64, 16 и 8 мегапикселей. Обе версии Motorola Edge поддерживают сети пятого поколения. Долгое время автономной работы гарантирует аккумуляторная батарея на 5000 мАч.Официальный релиз смартфонов состоится 23 апреля. Однако информации о стоимости Motorola Edge пока нет, поэтому поклонникам бренда придется еще немного подождать.