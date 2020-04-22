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Motorola опубликовала фото своего флагманского смартфона Edge

Компания Motorola дано не радовала поклонников новыми устройствами. Однако недавно бренд опубликовал фото флагманского смартфона Edge, который отличается оригинальным дизайном и отличными техническими характеристиками.
Motorola опубликовала фото своего флагманского смартфона Edge

Видимо, компания Motorola решила вернуться на рынок с новыми идеями. Бренд давно не радовал поклонников мощными смартфонами, поскольку конкуренция в мире очень велика. Все же инсайдеры сообщают, что в этом году Motorola сможет удивить всех. В Сети опубликованы снимки и технические характеристики флагманского смартфона Motorola Edge, который не только имеет оригинальный дизайн, но и может похвастаться отличной начинкой.

Устройство оборудовано 6,67-дюймовым экраном AMOLED разрешением 1080 на 2340 пикселей. Быстродействие обеспечит процессор Qualcomm Snapdragon 765G, а в версии «+» установлен Qualcomm Snapdragon 865. Объем оперативной памяти составит 6/12 гигабайт в зависимости от комплектации. На старшей модели установлена тройная камера с модулями на 108, 16 и 8 мегапикселей, младшая имеет датчики разрешением на 64, 16 и 8 мегапикселей. Обе версии Motorola Edge поддерживают сети пятого поколения. Долгое время автономной работы гарантирует аккумуляторная батарея на 5000 мАч.

Официальный релиз смартфонов состоится 23 апреля. Однако информации о стоимости Motorola Edge пока нет, поэтому поклонникам бренда придется еще немного подождать.

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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:30

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