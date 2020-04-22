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Желающая быть похожей на Ольгу Бузову поклонница потратила 3 млн рублей на пластику

Сейчас многие девушки стремятся быть похожими на Ольгу Бузову, которая давно стала звездой русскоязычного Instagram. Некоторые из них идут на радикальные меры ради своей цели, как одна из поклонниц певицы, истратившая 3 млн рублей на пластику.
Желающая быть похожей на Ольгу Бузову поклонница потратила 3 млн рублей на пластику

Ведущая «Дома-2» обрела большую базу фанатов после развода с Дмитрием Тарасовым. Именно тогда россияне начали массово поддерживать Ольгу Бузову и следить за успехами в ее карьере. Иногда доходит до того, что поклонники хотят даже внешне быть похожими на своего кумира и многим ради этого жертвуют. Так, одна из поклонниц артистки рассказала фолловерам в TikTok, что прибегла к пластике, чтобы достичь максимального сходства со знаменитостью. Всего интернет-пользовательница потратила на ряд операций 3 млн рублей. Она подтянула овал лица и сделала ринопластику.

Вот только большинство юзеров не одобрили перевоплощение девушки. Как отметили многие критики, они не понимают, зачем подражать какому-то человеку и ради него пользоваться услугами хирургов.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:54

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