Желающая быть похожей на Ольгу Бузову поклонница потратила 3 млн рублей на пластику





Ведущая «Дома-2» обрела большую базу фанатов после развода с Дмитрием Тарасовым. Именно тогда россияне начали массово поддерживать Ольгу Бузову и следить за успехами в ее карьере. Иногда доходит до того, что поклонники хотят даже внешне быть похожими на своего кумира и многим ради этого жертвуют. Так, одна из поклонниц артистки рассказала фолловерам в TikTok, что прибегла к пластике, чтобы достичь максимального сходства со знаменитостью. Всего интернет-пользовательница потратила на ряд операций 3 млн рублей. Она подтянула овал лица и сделала ринопластику.Вот только большинство юзеров не одобрили перевоплощение девушки. Как отметили многие критики, они не понимают, зачем подражать какому-то человеку и ради него пользоваться услугами хирургов.