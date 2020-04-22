Samsung раскрыла дизайн будущего Galaxy Note 20
Хотя анонс Galaxy Note 20 должен был состоятся через несколько месяцев, Samsung решила раскрыть дизайн смартфона. Компания поделилась первыми изображениями будущего устройства.
Многие пользователи Сети ожидали официального анонса Galaxy Note 20 летом, поэтому публикация кадров устройства стало большой неожиданностью для поклонников бренда. На изображениях, выставленных в Galaxy Store - представлено несколько аппаратов, которые похожи дизайном на Galaxy S10 Plus и Galaxy S20, но третий из них является новейшим представителем серии. Особенностями флагмана эксперты назвали отсутствие отверстия для фронтальной камеры и привычных кнопок с правой стороны гаджета.
Специалисты выдвинули предположение, что разработчик может оснастить новинку камерой в вырезе слева или подэкранным фронтальным сенсором. По предварительным данным инсайдеров, презентация линейки Galaxy Note 20 должна состояться в конце августа. Впрочем, смартфон можно вполне назвать "осенним предложением", поскольку продажи последнего могут стартовать уже в сентябре, и актуальным он будет именно в этот сезон.
Многие пользователи Сети ожидали официального анонса Galaxy Note 20 летом, поэтому публикация кадров устройства стало большой неожиданностью для поклонников бренда. На изображениях, выставленных в Galaxy Store - представлено несколько аппаратов, которые похожи дизайном на Galaxy S10 Plus и Galaxy S20, но третий из них является новейшим представителем серии. Особенностями флагмана эксперты назвали отсутствие отверстия для фронтальной камеры и привычных кнопок с правой стороны гаджета.
Специалисты выдвинули предположение, что разработчик может оснастить новинку камерой в вырезе слева или подэкранным фронтальным сенсором. По предварительным данным инсайдеров, презентация линейки Galaxy Note 20 должна состояться в конце августа. Впрочем, смартфон можно вполне назвать "осенним предложением", поскольку продажи последнего могут стартовать уже в сентябре, и актуальным он будет именно в этот сезон.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:19