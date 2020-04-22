Дуров в условиях пандемии COVID-19 предоставил Telegram правительствам разных стран

«Я надеюсь, что коронавирус изменит мир к лучшему. Самоизоляция и изменения в экономической ситуации почти в каждой стране говорят о некоем сдвиге цивилизации, который пройдет сквозь поколения. Пока непонятно, как долго будет происходить выход из карантина и общего состояния стагнации, но каждый человек уже получил возможность создать лучшую версию себя», - рассказал Дуров во время одного из недавних прямых эфиров.

«От нас зависит, будет ли новый миру лучшим местом. Часть привычных вещей мы должны оставить позади. Ярким примером является смена приоритетов в экономике, ознаменовавшаяся просадкой стоимости нефти. Не исключено, что в будущем нас ждут еще более глобальные метаморфозы», - цитирует словам Дурова издание « Народные Новости России ».





По словам создателя Telegram, мессенджеры сейчас стали основным средством общения для миллиардов людей, которые вынуждены находиться дома. Благодаря пользовательскому покрытию их можно использовать с благой целью в виде распространения полезной информации о коронавирусе.Дуров подчеркнул, что аккаунты официальных органов, которые делятся сведениями о COVID-19, получили значок подтвержденных. По словам разработчика, только информация с них является верной.