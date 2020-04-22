Дуров в условиях пандемии COVID-19 предоставил Telegram правительствам разных стран
Павел Дуров в условиях карантина из-за коронавируса решил предоставить Telegram правительствам стран для оперативного обмена данными. Мессенджер для распространения важной информации о COVID-19 сейчас применяют в Индии, Сингапуре, Малайзии, Германии и России.
По словам создателя Telegram, мессенджеры сейчас стали основным средством общения для миллиардов людей, которые вынуждены находиться дома. Благодаря пользовательскому покрытию их можно использовать с благой целью в виде распространения полезной информации о коронавирусе.
Дуров подчеркнул, что аккаунты официальных органов, которые делятся сведениями о COVID-19, получили значок подтвержденных. По словам разработчика, только информация с них является верной.
«Я надеюсь, что коронавирус изменит мир к лучшему. Самоизоляция и изменения в экономической ситуации почти в каждой стране говорят о некоем сдвиге цивилизации, который пройдет сквозь поколения. Пока непонятно, как долго будет происходить выход из карантина и общего состояния стагнации, но каждый человек уже получил возможность создать лучшую версию себя», - рассказал Дуров во время одного из недавних прямых эфиров.
По словам создателя Telegram, мессенджеры сейчас стали основным средством общения для миллиардов людей, которые вынуждены находиться дома. Благодаря пользовательскому покрытию их можно использовать с благой целью в виде распространения полезной информации о коронавирусе.
Дуров подчеркнул, что аккаунты официальных органов, которые делятся сведениями о COVID-19, получили значок подтвержденных. По словам разработчика, только информация с них является верной.
«От нас зависит, будет ли новый миру лучшим местом. Часть привычных вещей мы должны оставить позади. Ярким примером является смена приоритетов в экономике, ознаменовавшаяся просадкой стоимости нефти. Не исключено, что в будущем нас ждут еще более глобальные метаморфозы», - цитирует словам Дурова издание «Народные Новости России».
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:04