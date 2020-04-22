Samsung выпустит обновленный складной смартфон Galaxy Z Flip





Китайские инсайдеры в соцсети Twitter сообщают, что модернизированный вариант Samsung Galaxy Z Flip 5G выйдет в продажу в текущем году и получит поддержку 5G-сетей. Производитель электроники из Южной Кореи также допустил утечку информации о технических характеристиках гаджета. Модификацию оснастят 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти, однокристальным процессором Snapdragon 865 и современным модемом.В плане камер стоит ожидать фронтальный модуль на 10 Мп и объектив с диафрагмой, а основной объектив оснастят двумя 12-мегапиксельными датчиками изображения. Кроме прочего, два аккумулятора мобильного девайса получат суммарную ёмкость 3,3 тыс мАч. Источники теоритезируют, что в базовых комплектациях смартфон может получить старую систему Snapdragon 855+, но официальных подтверждений от разработчика не поступало.