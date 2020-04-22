Jaguar Land Rover предоставил автомобили волонтерам «Лиза Алерт»
Российское подразделение Jaguar Land Rover предоставило спасательной организации «Лиза Алерт» несколько автомобилей. Представители компании отметили, что поддерживают социальную активность, особенно во время пандемии коронавируса.
«Лиза Алерт» сейчас занимается не только поиском пропавших без вести, но и помощью всем, кто оказался в затруднительной ситуации из-за коронавируса. Организация выделила несколько сотен транспортных средств для доставки медикаментов и провианта, а также вещей первой необходимости людям с инвалидностью и пенсионерам.
Представители «Лиза Алерт» отметили, что в помощи сейчас нуждаются пожилые люди, которые не могут выйти на улицу за покупками или в аптеку во время самоизоляции. Особенно это касается Москвы и столичного региона, где передвижение граждан без сопроводительных документов ограничено.
«Компания готова предоставить транспортные средства временно на период, пока ситуация в стране не стабилизируется. Мы оказываем поддержку многим волонтерским организациям и социальным службам, среди которых Красный Крест и другие. Рекомендуем коллегам последовать примеру и приобщиться к благим делам», - говорится в сообщении пресс-центра Jaguar Land Rover.
«Лиза Алерт» сейчас занимается не только поиском пропавших без вести, но и помощью всем, кто оказался в затруднительной ситуации из-за коронавируса. Организация выделила несколько сотен транспортных средств для доставки медикаментов и провианта, а также вещей первой необходимости людям с инвалидностью и пенсионерам.
Представители «Лиза Алерт» отметили, что в помощи сейчас нуждаются пожилые люди, которые не могут выйти на улицу за покупками или в аптеку во время самоизоляции. Особенно это касается Москвы и столичного региона, где передвижение граждан без сопроводительных документов ограничено.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:30