Jaguar Land Rover предоставил автомобили волонтерам «Лиза Алерт»

«Компания готова предоставить транспортные средства временно на период, пока ситуация в стране не стабилизируется. Мы оказываем поддержку многим волонтерским организациям и социальным службам, среди которых Красный Крест и другие. Рекомендуем коллегам последовать примеру и приобщиться к благим делам», - говорится в сообщении пресс-центра Jaguar Land Rover.





«Лиза Алерт» сейчас занимается не только поиском пропавших без вести, но и помощью всем, кто оказался в затруднительной ситуации из-за коронавируса. Организация выделила несколько сотен транспортных средств для доставки медикаментов и провианта, а также вещей первой необходимости людям с инвалидностью и пенсионерам.Представители «Лиза Алерт» отметили, что в помощи сейчас нуждаются пожилые люди, которые не могут выйти на улицу за покупками или в аптеку во время самоизоляции. Особенно это касается Москвы и столичного региона, где передвижение граждан без сопроводительных документов ограничено.