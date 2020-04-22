Дочь Дмитрия Пескова Елизавета о религии: "Патриарх в роскоши с кортежем доверия не внушает"

На днях 22-летняя наследница политика опубликовала в блоге свежий снимок, в подписи к которому отметила, что является верующим человеком, однако назвать себя православной не может. По словам Елизаветы Песковой, ей никто не прививал традиции, но с юных лет она чувствует духовную связь и веру. Как считает россиянка, прежде чем принять одну из религий, нужно изучить их все. Кроме этого, она поделилась мнением по поводу важности умения разделять настоящую веру и действия современной неоднозначной РЦП.Дочь Дмитрия Пескова объяснила подписчикам, что ей не внушает доверия роскошно разодетый патриарх с кортежем. Также молодая особа добавила, что в детстве начинала плакать от пения батюшки и боялась икон. Один из фолловеров спросил у звездной наследницы, интересовалась ли она буддизмом. Пескова ответила, что несомненно, однако ей ближе ислам.