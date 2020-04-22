Под Тюменью удалось предотвратить массовое убийство в учебном заведении





Задержанным оказался молодой человек 19 лет. Сам злоумышленник в ходе допроса подтвердил факт подготовки массового убийства. Во время обыска у него были изъяты самодельное взрывное устройство, несколько ножей и ружье без документов. Молодой человек сообщил, что нашел инструкцию по сборке СВУ. Информацию о подготовке убийства подтвердили работники учебного заведения.СУ СКР по региону начал уголовное делопроизводство в отношении молодого человека. Ему инкриминируют подготовку к убийству. О мотивах преступления задержанный пока ничего не сообщил. Сейчас решается вопрос о мере наказания на период разбирательства. Информация о его личности не обнародована в интересах следствия.