Facebook тестирует тёмную тему для Android и iOS





Пользователь социальной сети Twitter под ником @alex193a получил доступ к бета-версии нового приложения Facebook для Android и iOS. Согласно заявлению инсайдера, компания разрабатывает тёмную тему для мобильных устройств. На опубликованных скриншотах можно увидеть, что действительно приложение Facebook изменило свой внешний вид. Однако доступ к бета-версии имеет только ограниченное число людей, которые проводят тестирование обновленной программы. Сейчас разработчики ищут и исправляют ошибки. Например, уже удалось найти несовпадение цветов в некоторых меню, из-за чего невозможно разобрать текст.Пока нет информации об официальной дате выхода обновления. Все же опубликованные скриншоты позволяют понять, что приложение почти готово, поэтому пользователи Facebook смогут обновить свою тему уже к концу этого года.