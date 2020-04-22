Fortnite появилась в Google Play Store спустя два года после релиза на Android





Программное обеспечение, необходимое для работы Fortnite, рассматривается системой за пределами магазина Play Store как вредоносное, что отпугивает пользователей и приносит убытки компании Epic Games. Это вынудило фирму выпустить видеоигру на Android-платформе, чего руководство пыталось избежать из-за несправедливой политики Google. Дело в том, что релиз игры на вышеназванной площадке вынуждает разработчика выплатить комиссию в размере 30%. Авторы «королевской битвы» считают, что корпорация не заслуживает столь большого сбора.При этом, Google мешает любым попыткам обойти свои программы по блокировке зловредного ПО. По словам представителей Epic Games, об этом свидетельствует инцидент двухлетней давности: когда компания выставила в свободном доступе apk-файлы Fortnite на своём сайте, поисковик поставил её в невыгодное приложение. Последний многократно отправлял пользователям уведомления о безопасности для загружаемых и обновляемых приложений, а также ограничительные соглашения с производителями и операторами.