Американские ученые нашли способ годами хранить донорскую кровь без ущерба для качества
Американские ученые разработали способ годами хранить донорскую кровь без ущерба для ее качества. Жизнеспособность эритроцитов они будут сохранять с помощью ультразвука и сахара.
Донорская кровь сейчас хранится на специальных станциях, а использовать ее можно в течение 6 недель после сдачи. Долгое время медики ищут способы увеличить этот срок. Ученые из Университета Луисвилля благодаря ультразвуку введут молекулу органического соединения трегалозы в кровяные клетки, чтобы предотвратить их деградацию. Пузыри инертных газов обеспечивают способность увеличить число жизнеспособных клеток, которые впоследствии можно будет гидратировать. Данная технология продлит срок хранения донорской крови на года. При этом она поможет восстанавливать уже засохшие эритроциты.
В ближайшее время медики планируют проведение нескольких лабораторных тестов с применением запечатанной крови человека.
Донорская кровь сейчас хранится на специальных станциях, а использовать ее можно в течение 6 недель после сдачи. Долгое время медики ищут способы увеличить этот срок. Ученые из Университета Луисвилля благодаря ультразвуку введут молекулу органического соединения трегалозы в кровяные клетки, чтобы предотвратить их деградацию. Пузыри инертных газов обеспечивают способность увеличить число жизнеспособных клеток, которые впоследствии можно будет гидратировать. Данная технология продлит срок хранения донорской крови на года. При этом она поможет восстанавливать уже засохшие эритроциты.
В ближайшее время медики планируют проведение нескольких лабораторных тестов с применением запечатанной крови человека.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:41