«Кристина меня не оставляет»: Орбакас рассказал об отношениях с дочерью от Пугачевой

Сейчас отцу Кристины Орбакайте уже 75 лет.Он живет с супругой и сыном Фабианом. До недавнего времени цирковой артист и его жена-гимнастка являлись штатными сотрудниками Московской детской областной филармонии, сейчас же, как и все, они находятся на самоизоляции и ждут возможность вернуться к любимому делу.Как отмечает Миколас Орбакас, он до сих пор поддерживает теплые отношения с дочерью от брака с Аллой Пугачевой Кристиной. Артист признается, что певица «не оставляет» его и не забывает, регулярно выходя на связь. Отец и дочь чаще всего общаются посредством видеозвонков, таким образом у Орбакайте появляется возможность показать родителю своих детей: Никиту, Дени и Клавдию.Миколас Орбакас надеется, что в скором времени пандемия пойдет на спад и воздушные границы снова будут открыты. Это дало бы возможность первому супругу Примадонны повидаться с дочерью лично, когда будет возможность прилететь из Литвы.