АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Игры в шахматы с ослом, странные танцы и купание в ванной с дошираком: Чем занимаются звезды во время…
EUR 82.62 USD 76.26
Курс валют на 22.04.2020

«Кристина меня не оставляет»: Орбакас рассказал об отношениях с дочерью от Пугачевой

Миколас Обракас рассказал об отношениях с дочерью от брака с Аллой Пугачевой. Как отметил цирковой артист, он регулярно общается с Кристиной Орбакайте и ее семьей посредством видеозвонков.
«Кристина меня не оставляет»: Орбакас рассказал об отношениях с дочерью от Пугачевой

Сейчас отцу Кристины Орбакайте уже 75 лет.Он живет с супругой и сыном Фабианом. До недавнего времени цирковой артист и его жена-гимнастка являлись штатными сотрудниками Московской детской областной филармонии, сейчас же, как и все, они находятся на самоизоляции и ждут возможность вернуться к любимому делу.

Как отмечает Миколас Орбакас, он до сих пор поддерживает теплые отношения с дочерью от брака с Аллой Пугачевой Кристиной. Артист признается, что певица «не оставляет» его и не забывает, регулярно выходя на связь. Отец и дочь чаще всего общаются посредством видеозвонков, таким образом у Орбакайте появляется возможность показать родителю своих детей: Никиту, Дени и Клавдию.

Миколас Орбакас надеется, что в скором времени пандемия пойдет на спад и воздушные границы снова будут открыты. Это дало бы возможность первому супругу Примадонны повидаться с дочерью лично, когда будет возможность прилететь из Литвы.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:17

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России продают кабриолет на базе Lada 4x4 почти за 1 млн…
IT-компании в России готовятся к сокращению своих…
«Кристина меня не оставляет»: Орбакас рассказал об отношениях с дочерью от…
Директор CDC Роберт Редфилд заявил о неэффективности гидроксихлорохина при лечении…
«Ноги превратились во что-то адски страшное»: Регина Тодоренко страдает без косметических процедур на…
Ученые: Искусственный мозг сможет работать в 100 тысяч раз быстрее современного…
Воробьев о пандемии в США: ««Чтобы войти в супермаркет, люди по полтора часа стоят на…
Toyota 23 апреля представит новый кроссовер на базе хэтчбека…
Медики считают, что переливание плазмы может спасти от…
"Время проверить семью": Ольга Медынич рассказала о жизни на…
В США рассказали об утилизированной Россией советской…
"Злодей на все времена": Джеку Николсону исполнилось 83…
Финский врач раскритиковал запрет прогулок из-за пандемии…
Реальная жизнь "Электроников": Братья Торсуевы отмечают…
Под Тюменью удалось предотвратить массовое убийство в учебном…
В Камбодже археологи нашли велосипедный звонок в слое с древними статуями…
Домашний пес «делает массаж» Прилучному вместо Агаты…
Профессор Роберт Джервис оценил возможное ужесточение международного контроля за…
Чернышев продал квартиру в Ялте ради лечения Анастасии…
В России массовое тестирование на антитела к коронавирусу пройдет в…
Полина Гагарина каждую неделю сдает анализы на коронавирус для участия в детской версии…
Аналитики предупредили россиян о возможном подорожании соли из-за…
Захарова и Ромашов отправились на первое свидание в…
Ученые: Вероятность передачи коронавируса через предметы ничтожно…
Драма «Зулейха открывает глаза» стала наиболее рейтинговым сериалом…
Верховный суд РФ разъяснил порядок наказания за нарушение…
«Великолепное выступление»: Никита Пресняков восхитил поклонников своим…
Врач Александр Ушников рассказал, какой гаджет наиболее опасный во время…
Просмотреть все новости