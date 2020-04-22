Павел Дуров: "Мир после пандемии коронавируса не будет прежним"





Предприниматель соглашается с тем, что коронавирус представляет угрозу для всей планеты, но при этом считает, что по завершению пандемии все не будет преждним. Павел Дуров подчеркнул, что от людей современности зависит будущее, а именно, окажется ли новый мир лучше, нежели то, что останется позади. Придерживающихся карантина граждан IT-специалист призвал тратить время с пользой, чтобы впоследствии наблюдать “лучшую версию себя”. Дуров не сомневается, что сейчас лучший момент для технологий, которые могут показать собственную значимость.Согласно информации от Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 22 апреля на Земле уже свыше 2,5 млн заболевших коронавирусом, а среди погибших числятся более 177,7 тыс человек.