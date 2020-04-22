В Минобрнауки назвали преждевременными разговоры об отмене ЕГЭ в 2020 году





Андрей Омельчук в эфире телеканала «Россия-1» сообщил, что официального решения об отмене ЕГЭ в этом году не принято, поэтому говорить об этом пока рано. Чиновник отмечает, что прием в вузы только на основе среднего бала аттестата имеет некоторые «подводные камни», поэтому он надеется на сдачу выпускниками ЕГЭ и поступление на основании конкурса. Замминистра подчеркнул, что в ведомстве понимают, что график еще пребывает на стадии общественного обсуждения, поэтому приемная компания в вузы начнется в этом году после публикации последних результатов экзамена. Взаимодействие с абитуриентами будет проводиться на основе правил, установленных вузами, в соответствии с указаниями министерства.Ранее в Министерстве науки и высшего образования приняли решение о перенесении из-за коронавируса сроков приемных компаний в вузы в 2020 году. На места, финансирование которых осуществляется из государственного бюджета, абитуриенты смогут подать документы до 10 августа, а зачисление будет проведено 19 и 24 августа.