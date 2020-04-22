"Время проверить семью": Ольга Медынич рассказала о жизни на самоизоляции

«Мне очень комфортно дома, хотя иногда все же чувствуется недостаток общения с другими людьми. Мы научились разбредаться и не видеться полдня. Это позволяет встречаться за ужином и делиться новостями, прочитанными в интернете. На карантине приходит понимание того, что семья – не поле боя. Нужно пытаться придерживаться баланса. Если у кого-то нет настроения, то стоит поддерживать друг друга. Хоть у меня очень хорошие муж и сын, нам тоже иногда требуется отдых», - рассказала Медынич.





Медынич сейчас также придерживается режима самоизоляции, находясь на карантине с супругом и сыном. По ее словам, пока в их семье не было никаких сложных ситуаций, которые могли бы завершиться скандалом, но определенное напряжение присутствовало.Артистка отметила, что самоизоляция может укрепить брак, но возможен и обратный эффект. Для сохранения семьи нужно научиться понимать, что муж, жена и дети оказались дома не случайно, и в этом нет ничьей вины. Звезда просто порекомендовала наслаждаться общением друг с другом, но знать меру.Медынич вместе с семилетним сыном регулярно занимается спортом. Они составили специальное расписание и начали следовать ему, так как при постоянном нахождении дома очень сложно заставить себя регулярно делать зарядку. Медынич порекомендовала всем, кто хочет сохранить фигуру, также разработать график занятий.