"Время проверить семью": Ольга Медынич рассказала о жизни на самоизоляции
Ольга Медынич рассказала, что самоизоляция является важной проверкой для семьи. Из-за постоянного нахождения вместе супруги могут проверить свои чувства и научиться сдерживать эмоции в критических ситуациях.
Медынич сейчас также придерживается режима самоизоляции, находясь на карантине с супругом и сыном. По ее словам, пока в их семье не было никаких сложных ситуаций, которые могли бы завершиться скандалом, но определенное напряжение присутствовало.
Артистка отметила, что самоизоляция может укрепить брак, но возможен и обратный эффект. Для сохранения семьи нужно научиться понимать, что муж, жена и дети оказались дома не случайно, и в этом нет ничьей вины. Звезда просто порекомендовала наслаждаться общением друг с другом, но знать меру.
Медынич вместе с семилетним сыном регулярно занимается спортом. Они составили специальное расписание и начали следовать ему, так как при постоянном нахождении дома очень сложно заставить себя регулярно делать зарядку. Медынич порекомендовала всем, кто хочет сохранить фигуру, также разработать график занятий.
Медынич сейчас также придерживается режима самоизоляции, находясь на карантине с супругом и сыном. По ее словам, пока в их семье не было никаких сложных ситуаций, которые могли бы завершиться скандалом, но определенное напряжение присутствовало.
«Мне очень комфортно дома, хотя иногда все же чувствуется недостаток общения с другими людьми. Мы научились разбредаться и не видеться полдня. Это позволяет встречаться за ужином и делиться новостями, прочитанными в интернете. На карантине приходит понимание того, что семья – не поле боя. Нужно пытаться придерживаться баланса. Если у кого-то нет настроения, то стоит поддерживать друг друга. Хоть у меня очень хорошие муж и сын, нам тоже иногда требуется отдых», - рассказала Медынич.
Артистка отметила, что самоизоляция может укрепить брак, но возможен и обратный эффект. Для сохранения семьи нужно научиться понимать, что муж, жена и дети оказались дома не случайно, и в этом нет ничьей вины. Звезда просто порекомендовала наслаждаться общением друг с другом, но знать меру.
Медынич вместе с семилетним сыном регулярно занимается спортом. Они составили специальное расписание и начали следовать ему, так как при постоянном нахождении дома очень сложно заставить себя регулярно делать зарядку. Медынич порекомендовала всем, кто хочет сохранить фигуру, также разработать график занятий.
ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:48