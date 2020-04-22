В Японии коронавирус обнаружили у сотрудника оргкомитета Олимпиады
Согласно данным издания «Асахи симбун», в Японии коронавирус был обнаружен у сотрудника оргкомитета Олимпиады в Токио. Инфицирован мужчина, возраст которого старше 30 лет.
В конце прошлой недели пациент пожаловался на ухудшение самочувствия. После того, как он сдал ПЦР-анализ на наличие COVID-19, результаты оказались положительными. Зараженный сотрудник оргкомитета Олимпиады на данный момент пребывает на самоизоляции дома. Коронавирус протекает у его в легкой форме, причин для беспокойства нет. Коллеги, которые контактировали с больным, были отправлены на карантин. Этаж, где он работал, заблокировали и провели там полную дезинфекцию.
Ранее в США заявили о том, что следующей зимой жителей планеты ждет вторая волна заболевания COVID-19. При этом вспышка коронавирусной инфекции может совпасть по срокам с эпидемией гриппа. Поэтому система здравоохранения США может не справиться с такой большой нагрузкой.
В конце прошлой недели пациент пожаловался на ухудшение самочувствия. После того, как он сдал ПЦР-анализ на наличие COVID-19, результаты оказались положительными. Зараженный сотрудник оргкомитета Олимпиады на данный момент пребывает на самоизоляции дома. Коронавирус протекает у его в легкой форме, причин для беспокойства нет. Коллеги, которые контактировали с больным, были отправлены на карантин. Этаж, где он работал, заблокировали и провели там полную дезинфекцию.
Ранее в США заявили о том, что следующей зимой жителей планеты ждет вторая волна заболевания COVID-19. При этом вспышка коронавирусной инфекции может совпасть по срокам с эпидемией гриппа. Поэтому система здравоохранения США может не справиться с такой большой нагрузкой.