Владимир Соловьев выгнал украинского эксперта Вячеслав Ковтуна из студии в прямом эфире





Новый выпуск шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" отметился скандалом с участием автора программы и его гостя, Вячеслава Ковтуна. Украинский политолог заявил, что Росгвардия пряталась от участников несанкционированной акции на Владикавказе, что вызвало бурную реакцию со стороны телеведущего. Последний возразил оппоненту, назвав действия силовиков "продуманными и аккуратными для наведения правопорядка". Журналист отметил, что множество присутствующих на митинге могут заразиться коронавирусной инфекцией.В ответ на оправдание собеседника Соловьев решил окончательно выгнать его из студии. "Домой в Киев. Уберите его отсюда. Я один раз дал слабину и пустил его обратно", - добавил шоумен. Стоит отметить, что это не первый конфликт, который закончился изгнанием Ковтуна из передачи. В ходе эфира от 17 марта Соловьев попросил его покинуть съемочную площадку за оскорбления в адрес другого гостя, но спустя неделю политолог принес свои извинения.