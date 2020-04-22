«Ноги превратились во что-то адски страшное»: Регина Тодоренко страдает без косметических процедур на карантине





После родов супруге Влада Топалова понадобилось 4 месяца, чтобы вернуть себе форму. Однако во время карантина это оказалось не так просто. Тем не менее Регина Тодоренко занимается йогой и пьет много воды, таким образом поддерживая себя в тонусе. Как сказала певица, сейчас ей не хватает мастера по маникюру, поскольку сама она очень плохо выполняет подобные процедуры., - поделилась знаменитость и добавила, что делает ужасный педикюр, после которого необходимыми становятся антисептик, зеленка и «Фукорцин».Кроме того, у ведущей просто не хватает времени на тщательный уход за собой, ведь несмотря на самоизоляцию, дел у нее все равно много. То же самое касается и мужа звезды, который или учиться играть на гитаре в онлайн-режиме, или записывает демо. При этом Тодоренко монтирует шоу, проводит прямые эфиры и «марафоны для умных людей». Также пара заботится о своем сыне, вместе готовит и активно проводит досуг.Как отметила исполнительница, она все успевает благодаря позитивному настрою и тяге к совершенству. Кредо певицы является фраза «я не хочу знать, почему нет, я хочу знать, что вы сделали для того, чтобы было да» из картины «Москва слезам не верит».