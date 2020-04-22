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«Ноги превратились во что-то адски страшное»: Регина Тодоренко страдает без косметических процедур на карантине

Регина Тодоренко старается наслаждаться карантином, однако без косметических процедур приходится тяжело. По словам телеведущей, она не умеет делать себе маникюр и педикюр.
«Ноги превратились во что-то адски страшное»: Регина Тодоренко страдает без косметических процедур на карантине

После родов супруге Влада Топалова понадобилось 4 месяца, чтобы вернуть себе форму. Однако во время карантина это оказалось не так просто. Тем не менее Регина Тодоренко занимается йогой и пьет много воды, таким образом поддерживая себя в тонусе. Как сказала певица, сейчас ей не хватает мастера по маникюру, поскольку сама она очень плохо выполняет подобные процедуры. «Мои ноги превратились во что-то адски страшное — в такое, что нельзя показывать мужу, а уж тем более в Instagram», - поделилась знаменитость и добавила, что делает ужасный педикюр, после которого необходимыми становятся антисептик, зеленка и «Фукорцин».

Кроме того, у ведущей просто не хватает времени на тщательный уход за собой, ведь несмотря на самоизоляцию, дел у нее все равно много. То же самое касается и мужа звезды, который или учиться играть на гитаре в онлайн-режиме, или записывает демо. При этом Тодоренко монтирует шоу, проводит прямые эфиры и «марафоны для умных людей». Также пара заботится о своем сыне, вместе готовит и активно проводит досуг.

Как отметила исполнительница, она все успевает благодаря позитивному настрою и тяге к совершенству. Кредо певицы является фраза «я не хочу знать, почему нет, я хочу знать, что вы сделали для того, чтобы было да» из картины «Москва слезам не верит».

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:09

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