Реальная жизнь "Электроников": Братья Торсуевы отмечают 54-летие





Отбор актеров на роли в «Приключениях Электроника» был очень жестким. Торсуевы вспоминают, что на них пробовалось более 300 близнецов со всего СССР. В итоге выбор пал именно на них. Для фильма им пришлось сменить цвет волос, так как по задумке сценариста робот и его копия должны были быть блондинами. Владимиру Торсуеву досталась роль Электроника. Его брату предстояло сыграть веселого и беззаботного Сыроежкина.Дальнейшая карьера Торсуевых оказалась не такой успешной. Картина «Незнайка с нашего двора» не получила популярности, после чего их начали приглашать в другие проекты только по отдельности. Братьям приходилось отказываться, так как играть они хотели только вместе. В 1992 году они снялись в ленте «Русские братья», после чего были еще несколько фильмов, но они также не имели широкой популярности.После армии артисты попробовали заняться бизнесом, но и тут их ожидал провал. Открытие ночного магазина принесло огромный доход, но его «отжали» бандиты. В итоге братьям пришлось даже уехать из Москвы.Торсуевы даже пытались заниматься музыкой. В 2017 году в прессе появилась информация о том, что братья взяли кредит на 400 тысяч рублей для работы в студии. По их словам, продюсерский центр перестал сотрудничать, ввиду чего проект также пришлось отменить. Сейчас звезды продолжают сниматься в кино и принимать участие в телешоу.