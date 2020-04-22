Реальная жизнь "Электроников": Братья Торсуевы отмечают 54-летие
Сегодня 54-летие отмечают Юрий и Владимир Торсуевы, получившие известность благодаря фильму «Приключения Электроника». Несмотря на то, что во времена СССР близнецов знал почти каждый ребенок, их дальнейшая карьера была не настолько гладкой.
Отбор актеров на роли в «Приключениях Электроника» был очень жестким. Торсуевы вспоминают, что на них пробовалось более 300 близнецов со всего СССР. В итоге выбор пал именно на них. Для фильма им пришлось сменить цвет волос, так как по задумке сценариста робот и его копия должны были быть блондинами. Владимиру Торсуеву досталась роль Электроника. Его брату предстояло сыграть веселого и беззаботного Сыроежкина.
Дальнейшая карьера Торсуевых оказалась не такой успешной. Картина «Незнайка с нашего двора» не получила популярности, после чего их начали приглашать в другие проекты только по отдельности. Братьям приходилось отказываться, так как играть они хотели только вместе. В 1992 году они снялись в ленте «Русские братья», после чего были еще несколько фильмов, но они также не имели широкой популярности.
После армии артисты попробовали заняться бизнесом, но и тут их ожидал провал. Открытие ночного магазина принесло огромный доход, но его «отжали» бандиты. В итоге братьям пришлось даже уехать из Москвы.
Торсуевы даже пытались заниматься музыкой. В 2017 году в прессе появилась информация о том, что братья взяли кредит на 400 тысяч рублей для работы в студии. По их словам, продюсерский центр перестал сотрудничать, ввиду чего проект также пришлось отменить. Сейчас звезды продолжают сниматься в кино и принимать участие в телешоу.
Отбор актеров на роли в «Приключениях Электроника» был очень жестким. Торсуевы вспоминают, что на них пробовалось более 300 близнецов со всего СССР. В итоге выбор пал именно на них. Для фильма им пришлось сменить цвет волос, так как по задумке сценариста робот и его копия должны были быть блондинами. Владимиру Торсуеву досталась роль Электроника. Его брату предстояло сыграть веселого и беззаботного Сыроежкина.
Дальнейшая карьера Торсуевых оказалась не такой успешной. Картина «Незнайка с нашего двора» не получила популярности, после чего их начали приглашать в другие проекты только по отдельности. Братьям приходилось отказываться, так как играть они хотели только вместе. В 1992 году они снялись в ленте «Русские братья», после чего были еще несколько фильмов, но они также не имели широкой популярности.
После армии артисты попробовали заняться бизнесом, но и тут их ожидал провал. Открытие ночного магазина принесло огромный доход, но его «отжали» бандиты. В итоге братьям пришлось даже уехать из Москвы.
Торсуевы даже пытались заниматься музыкой. В 2017 году в прессе появилась информация о том, что братья взяли кредит на 400 тысяч рублей для работы в студии. По их словам, продюсерский центр перестал сотрудничать, ввиду чего проект также пришлось отменить. Сейчас звезды продолжают сниматься в кино и принимать участие в телешоу.
Культура
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:24