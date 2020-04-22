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Воробьев о пандемии в США: ««Чтобы войти в супермаркет, люди по полтора часа стоят на улице»

Алексей Воробьев рассказал о том, как обстоят дела с пандемией коронавируса в США, где он в последнее время проживает. По словам певца, чтобы войти в местный супермаркет, люди вынуждены по полтора часа стоять в очереди на улице.
Воробьев о пандемии в США: ««Чтобы войти в супермаркет, люди по полтора часа стоят на улице»

Помимо этого, закупиться всем и сразу тоже не получится, ведь существует определенный лимит на одного человека. В самих же супермаркетах на лицо острая нехватка средств дезинфекции и гигиены.

При этом, как отмечает Алексей Воробьев, первоначальная паника, которую посеяла пандемия коронавируса, на данный момент спала. Люди стали более спокойно относится к происходящему и просто придерживаться необходимых мер защиты от вирусной инфекции. На улицу никто без крайней необходимости не выходит, и вне помещений можно увидеть разве что выгуливающих собак или вышедших за продуктами. Однако последние проводят на свежем воздухе немало времени, так как в магазины запускают по 4-5 человек, пока все остальные, желающие приобрести еду, вынуждены по полтора часа стоять в очереди на улице.

Также в США приостановлены все съемки и не проводятся концерты, поэтому артисты, как и многие другие жители страны, сидят без работы. Закрыты рестораны и кафе, поэтому люди либо заказывают еду на дом, либо проводят часы в ожидании возможности купить продукты.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:03

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