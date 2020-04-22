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В России продают кабриолет на базе Lada 4x4 почти за 1 млн рублей

На веб-портале "Авто.ру" появился необычный лот в виде модифицированной Lada 4x4. Кабриолет на базе "Нивы" продают в одном из тюнинг-ателье России почти за 1 млн рублей.

Все изменения, внесенные в конструкцию кабриолета Lada 4x4 - одобрили в НАМИ после тщательной экспертизы и оформления ПТС. Уникальное транспортное средство можно приобрести за 950 тысяч рублей. Подобная сумма предоставляет будущему владельцу "Нивы" каркас безопасности вместо традиционной крыши, силовые бампера, шноркель, укрепленные пороги, тягово-сцепное устройство, прожекторную оптику, расширители колесных арок и алюминиевое покрытие для пола.

Тюнеры также увеличили клиренс на 50 мм с помощью лифта подвески и внесли разнообразие в диапазон двигателей: теперь за работу автомобиля отвечает 1,7-литровый мотор мощностью 100 л. с. Модифицированная машина была выпущена еще в 1995 году, но состояние кузова находится в идеальном состоянии. Все же, пробег составляет 9,5 тысяч километров, а отсутствие каких-либо изменений в оснащении салона может отпугнуть потенциального покупателя.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:30

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