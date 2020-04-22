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Toyota 23 апреля представит новый кроссовер на базе хэтчбека Yaris

Компания Toyota представит 23 апреля новый кроссовер. Автомобиль создан на базе хэтчбека Yaris, но будет отличаться оригинальным дизайном.

Представить новинку компания Toyota планировала еще на Женевском автосалоне. Однако пандемия коронавируса внесла правки в расписание, поэтому долгожданный анонс состоится только 23 апреля. На рынок новый кроссовер попадет не раньше 2021 года. Сейчас в Сети мало информации о бренде, поскольку автопроизводитель строго засекретил все данные. Все же известно, что новинка построена на базе хэтчбека Yaris, но будет иметь более классический дизайн. В качестве силового агрегата Toyota использует гибридную установку с 1,5-литровым бензиновым мотором.

В данный момент нет информации о стоимости кроссовера. Компания предоставит больше данных только после официального релиза, поэтому поклонникам бренда придется ждать 23 апреля, чтобы утолить свое любопытство.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 11:00

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