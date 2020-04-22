Toyota 23 апреля представит новый кроссовер на базе хэтчбека Yaris





Представить новинку компания Toyota планировала еще на Женевском автосалоне. Однако пандемия коронавируса внесла правки в расписание, поэтому долгожданный анонс состоится только 23 апреля. На рынок новый кроссовер попадет не раньше 2021 года. Сейчас в Сети мало информации о бренде, поскольку автопроизводитель строго засекретил все данные. Все же известно, что новинка построена на базе хэтчбека Yaris, но будет иметь более классический дизайн. В качестве силового агрегата Toyota использует гибридную установку с 1,5-литровым бензиновым мотором.В данный момент нет информации о стоимости кроссовера. Компания предоставит больше данных только после официального релиза, поэтому поклонникам бренда придется ждать 23 апреля, чтобы утолить свое любопытство.