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В Минфине рассказали о плюсах и минусах кредитов для россиян

В Минфине опубликовали порядок действий для граждан на случай, если закончились деньги. Специалисты назвали плюсы и минусы кредитов.
В Минфине рассказали о плюсах и минусах кредитов для россиян

В Минфине отметили, что кредит действительно поможет пережить кризис, но создаст проблемы в будущем, поскольку доходы могут не восстановиться быстро. Эксперты предупредили, что взятые взаймы деньги закончатся быстро, а потом их придется отдавать с процентами. Экономист Ростислав Кокорев считает, что еще большие проблемы в период карантина из-за коронавируса будут у тех, кто пытается выжить в кризис при помощи МФО. Требования к заемщикам в таком случае будут ниже, но проценты значительно увеличатся по сравнению с банковскими требованиями. Даже при наличии стабильного дохода, ситуация может поменяться, а займ станет непосильным, о чем предупредила эксперт Татьяна Кирик. Она посоветовала еще раз пересмотреть бюджет, а также найти информацию о доступных мерах господдержки.

Специалисты советуют оставаться бдительными и не верить уловкам мошенников, что тоже поможет сохранить бюджет. Также не следует предпринимать рискованные операции с финансами.

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Экономика / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:16

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