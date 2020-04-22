В Минфине рассказали о плюсах и минусах кредитов для россиян





В Минфине отметили, что кредит действительно поможет пережить кризис, но создаст проблемы в будущем, поскольку доходы могут не восстановиться быстро. Эксперты предупредили, что взятые взаймы деньги закончатся быстро, а потом их придется отдавать с процентами. Экономист Ростислав Кокорев считает, что еще большие проблемы в период карантина из-за коронавируса будут у тех, кто пытается выжить в кризис при помощи МФО. Требования к заемщикам в таком случае будут ниже, но проценты значительно увеличатся по сравнению с банковскими требованиями. Даже при наличии стабильного дохода, ситуация может поменяться, а займ станет непосильным, о чем предупредила эксперт Татьяна Кирик. Она посоветовала еще раз пересмотреть бюджет, а также найти информацию о доступных мерах господдержки.Специалисты советуют оставаться бдительными и не верить уловкам мошенников, что тоже поможет сохранить бюджет. Также не следует предпринимать рискованные операции с финансами.