"Злодей на все времена": Джеку Николсону исполнилось 83 года





Известность пришла к Николсону не сразу. Его первая картина «Плакса-убийца» провалилась в прокате, хотя режиссеры возлагали на нее большие надежды. Только в 33 года актер снялся в прорывном фильме «Пять легких пьес». Тогда Николсона номинировали на «Оскар», но получить заветную статуэтку не удалось. Признание к нему пришло после ленты «Пролетая над гнездом кукушки». За главную роль в фильме артист наконец получил долгожданный «Оскар».Актер считается одним из профи в ролях злодеев. Его Джек Торренс в «Сиянии» Стенли Кубрика до сих пор является одним из лучших антагонистов в истории. Примечательно, что за данную роль Николсон не получил ни одной награды.Знаковой для актера стала картина «Бэтмен», в которой звезда сыграл Джокера. Даже на фоне недавнего одноименного фильма с Хоакином Фениксом его исполнение готемского злодея выглядит самым оригинальным. Успех «Бэтмена» стал причиной приглашения Николсона на роли антагонистов. В 2005 году он исполнил роль оборотня в «Волке».Последнее появление именинника на большом экране состоялось в 2010 году в фильме «Как знать». Лента не получила широкую популярность, хотя для фанатов актера стала знаковой. Сейчас его можно увидеть только в небольших камео в силу преклонного возраста.