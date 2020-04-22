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"Злодей на все времена": Джеку Николсону исполнилось 83 года

Сегодня Джек Николсон отмечает 83-летие. За свою карьеру он успел сняться в огромном количестве фильмов и получить массу престижных премий за достижения.
"Злодей на все времена": Джеку Николсону исполнилось 83 года

Известность пришла к Николсону не сразу. Его первая картина «Плакса-убийца» провалилась в прокате, хотя режиссеры возлагали на нее большие надежды. Только в 33 года актер снялся в прорывном фильме «Пять легких пьес». Тогда Николсона номинировали на «Оскар», но получить заветную статуэтку не удалось. Признание к нему пришло после ленты «Пролетая над гнездом кукушки». За главную роль в фильме артист наконец получил долгожданный «Оскар».

Актер считается одним из профи в ролях злодеев. Его Джек Торренс в «Сиянии» Стенли Кубрика до сих пор является одним из лучших антагонистов в истории. Примечательно, что за данную роль Николсон не получил ни одной награды.

Знаковой для актера стала картина «Бэтмен», в которой звезда сыграл Джокера. Даже на фоне недавнего одноименного фильма с Хоакином Фениксом его исполнение готемского злодея выглядит самым оригинальным. Успех «Бэтмена» стал причиной приглашения Николсона на роли антагонистов. В 2005 году он исполнил роль оборотня в «Волке».

Последнее появление именинника на большом экране состоялось в 2010 году в фильме «Как знать». Лента не получила широкую популярность, хотя для фанатов актера стала знаковой. Сейчас его можно увидеть только в небольших камео в силу преклонного возраста.

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Культура
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:36

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