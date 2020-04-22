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Ученые обнаружили связь пессимизма с изменениями в работе головного мозга

Ученые из Массачусетского Технического Университета изучили отделы головного мозга для выявления конкретного участка, управляющего настроем человека и процессом принятия решений. Специалисты установили связь пессимизма с изменениями в работе так называемого полосатого тела.

Полосатое тело расположено в срединной части передней коры мозга и отвечает за принятие решений. В процессе экспериментов над животными ученые установили, что сильный стресс или специальное «отключение» этого участка мозга запускает выбор более рисковых вариантов поведения. Согласно результатам исследований, пессимистичный настрой является привычным для мозга, поскольку в состоянии спокойствия он не подвергается факторам стресса. В то же время изменения в работе полосатого тела и расположенного внутри него хвостатого ядра способны значительно изменить процесс принятия решений. Это касается не только однотипных ситуаций.

Ученые отмечают, что открытие даст возможность понять влияние изменений отдельных участков мозга на формирование совершенно другого типа личности. Исследователи в будущем будут расширять предмет изучения, чтобы сделать его комплексным.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 11:36

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