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Чернышев продал квартиру в Ялте ради лечения Анастасии Заворотнюк

Согласно информации друзей Петра Чернышева, он продал квартиру расположенную в Крыму, ради лечения Анастасии Заворотнюк. Фигурист потратил на реабилитацию актрисы примерно 12 миллионов рублей.

Чернышев продал квартиру в Ялте ради лечения Анастасии Заворотнюк


Недавно Анастасию Заворотнюк выписали из клиники, после чего она вернулась в свой дом, расположенный в Крекшино. Знаменитость соблюдает режим самоизоляции, не покидая особняк. Родные делают все для того, чтобы оградить ее от внимания прессы. Актриса не заходит в Сеть и не смотрит новости по телевизору, чтобы оградить себя от лишних переживаний.

Анастасия Заворотнюк проходила курс лечения на базе Центральной клинической больницы, который обошелся Петру Чернышеву в 2 миллиона рублей. Пока речь о том, что звезда «Моей прекрасной няни» полностью выздоровела, не идет. Рецидив может произойти в любое время, но близкие артистки надеются, что болезнь все-таки отступила навсегда.

Друзья Петра Чернышева неоднократно предлагали ему финансовую поддержку. Однако фигурист каждый раз был категоричен и заявлял, что в деньгах они не нуждаются.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:04

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