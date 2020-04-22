Полина Гагарина каждую неделю сдает анализы на коронавирус для участия в детской версии «Голоса»





Знаменитость, как и другие россияне, соблюдает режим самоизоляции, но иногда нарушает его из-за съёмок музыкальной программы. Тем не менее организаторы подошли к условиям на площадке очень ответственно, чтобы участие в проекте для наставников было безопасным. Во время разговора с журналистами в Instagram Полина Гагарина отмечала, что скоро ей предстоит отправиться на «большую репетицию». Артистам сложно придерживаться всех мер предосторожности, но раз в неделю все сдают анализы на коронавирус. Кроме этого, каждое помещение, где снимают «Голос», обрабатывается специальными средствами, а занимаются этим люди в амуниции. Как отметила певица, работа с детьми включает в себя «тройную ответственность».В условиях карантина исполнительница выглядит отлично, а все благодаря профессиональным стилистам, которые еще до введения ограничений переехали поближе к Гагариной, проживающей сейчас за городом. По словам звезды, она должна уделять внимание своей внешности, поскольку люди привыкли видеть артистов в привычном для них образе. Певица заявила, что без косметики она похожа на 14-летнюю девочку.Артистка старается оптимистически смотреть на сложившуюся ситуацию, что не очень хорошо получается у ее супруга. Оказалось, первые 2 недели после начала самоизоляции Дмитрий Исхаков паниковал. Как считает его избранница, у женщин более устойчивая психика.