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IT-компании в России готовятся к сокращению своих сотрудников

Лишь 16,5% процентов IT-компаний в России заявили о способности своевременно выдать зарплату своим подчиненным во втором квартале 2020 года. Большинство других представителей рынка готовятся к сокращению сотрудников на фоне убытков из-за пандемии коронавируса.

Президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров сообщил, что российские компании-разработчики ПО намереваются оптимизировать расходы и уволить многих сотрудников, поскольку карантинные меры привели к заморозке крупных государственных проектов. Более того, если режим самоизоляции продлится еще несколько месяцев, то работу могут потерять около 18-20 тысяч программистов. Известно, что в сфере информационно-коммуникационных технологий более 500 тысяч человек работают в IT-фирмах.

На данный момент отмечается уменьшение заработной платы топ-менеджеров, которое позволяет сохранить жалованье ценных работников. Потенциальные сокращения коснутся в travel-сервисов, поскольку сейчас отмечается резкое падение спроса на туристические поездки и услуги. По словам Макарова, наибольшие убытки в нынешний период терпят транспортные и логистические компании. Треть из них готова отправить подчиненных в неоплачиваемый отпуск, а четверть — уволить.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:24

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