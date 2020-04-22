IT-компании в России готовятся к сокращению своих сотрудников





Президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров сообщил, что российские компании-разработчики ПО намереваются оптимизировать расходы и уволить многих сотрудников, поскольку карантинные меры привели к заморозке крупных государственных проектов. Более того, если режим самоизоляции продлится еще несколько месяцев, то работу могут потерять около 18-20 тысяч программистов. Известно, что в сфере информационно-коммуникационных технологий более 500 тысяч человек работают в IT-фирмах.На данный момент отмечается уменьшение заработной платы топ-менеджеров, которое позволяет сохранить жалованье ценных работников. Потенциальные сокращения коснутся в travel-сервисов, поскольку сейчас отмечается резкое падение спроса на туристические поездки и услуги. По словам Макарова, наибольшие убытки в нынешний период терпят транспортные и логистические компании. Треть из них готова отправить подчиненных в неоплачиваемый отпуск, а четверть — уволить.