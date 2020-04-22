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Директор CDC Роберт Редфилд заявил о неэффективности гидроксихлорохина при лечении COVID-19

Директор CDC Роберт Редфилд заявил о недостаточно хороших результатах лечения препаратом гидроксихлорохином от COVID-19. Применяющееся при малярии лекарство, рекламируемое Дональдом Трампом, оказалось неэффективным для пациентов в госпиталях.
Директор CDC Роберт Редфилд заявил о неэффективности гидроксихлорохина при лечении COVID-19

Исследователи подтвердили, что в группе подопытных, которые лечились гидроксихлорохином, оказалось больше смертей от коронавируса по сравнению с теми, кто принимал стандартную помощь. Такие выводы были сделаны в результате анализа медицинских записей 368 мужчин-ветеранов, у которых подтвердился COVID-19. Из тех, кто принимал гидроксихлорохин, скончались 28% пациентов, по сравнению с 11%, кто получал обычную помощь. Среди выздоровевших оказались 39% ветеранов, которые уже отправились домой. Провальный препарат неоднократно рекламировался Дональдом Трампом, а FDA предоставило разрешение на его экстренное использование. При этом организация не проводила тестов, чтобы определить эффективность лекарства.

В Бразилии прекратили тестирование после того, как 11 участников скончались после его приема. В частности, от высоких доз препарата фиксировались аритмия и нерегулярные сокращения сердечной мышцы.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:11

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