Ученые: Искусственный мозг сможет работать в 100 тысяч раз быстрее современного суперкомпьютера
Ученые из Дании, которые трудятся в Орхусском университете, сообщили о том, что нашли возможность создания искусственного мозга, имитирующего строение главного органа человека. Он сможет работать в 100 раз быстрее даже самого современного суперкомпьютера.
Команда получила на развитие своего проекта грант в размере 4,4 миллионов евро от программы Future and Emerging Technologies. Данная технология имеет большое значение для развития сферы вычислительной техники. Ученые намерены создать нейроморфную компьютерную систему (NCS), которая будет представлять собой аппаратный носитель для систем ИИ нового поколения. Аппаратную платформу специалисты разработают по подобию настоящего мозга человека.
Сотрудники Орхусского университета в основу своей разработки положили спинтронику, работающую с вращением электрона. Дело в том, что на базе традиционно электроники создать искусственный мозг практически невозможно. Над разработкой системы NCS работает сильнейшая международная команда ученых. Проект спинтронного мозга назвали SpinAge. Эксперты намерены создать совершенно новый тип вычислительной системы на основе современной консолидированной платформы. Разработка, как и человеческий мозг, сможет быстро выполнять сложнейшие функции, при этом, потребляя минимальное количество энергии.
Команда получила на развитие своего проекта грант в размере 4,4 миллионов евро от программы Future and Emerging Technologies. Данная технология имеет большое значение для развития сферы вычислительной техники. Ученые намерены создать нейроморфную компьютерную систему (NCS), которая будет представлять собой аппаратный носитель для систем ИИ нового поколения. Аппаратную платформу специалисты разработают по подобию настоящего мозга человека.
Сотрудники Орхусского университета в основу своей разработки положили спинтронику, работающую с вращением электрона. Дело в том, что на базе традиционно электроники создать искусственный мозг практически невозможно. Над разработкой системы NCS работает сильнейшая международная команда ученых. Проект спинтронного мозга назвали SpinAge. Эксперты намерены создать совершенно новый тип вычислительной системы на основе современной консолидированной платформы. Разработка, как и человеческий мозг, сможет быстро выполнять сложнейшие функции, при этом, потребляя минимальное количество энергии.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 11:07