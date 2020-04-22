В США рассказали об утилизированной Россией советской «чудо-лодке»

«Носитель мог выдавать до 155 мегаватт энергии. ГТЗА-618 приводили в движение гребной винт, ввиду чего лодка двигалась. Для субмарины такого класса данной энергии должно хватать с избытком даже для вылазок на длительные расстояния. Подводное водоизмещение у нее составляло примерно 3,1 тысячи тонн. Это означает, что силовой агрегат позволял развивать внушительную для того времени скорость», - рассказали журналисты The Drive.





Утилизация подлодки проходила в 2005 году в пункте размещения Северного флота. Основой служил серийный реактор БМ-40А. Он был разработан советскими специалистами еще в конце 80-х годов. Теплоносителем в нем выступал свинец-висмут. Аппарат отличался от аналогов небольшими размерами. После обработки каждый блок теплоносителя превращался в подобие кирпича.Западные СМИ назвали советских инженеров «гениями своего времени, так как СССР не располагал самыми последними технологическими новинками, но даже на базе того, что было, создавал уникальные устройства. Борт серии 705К мог осуществить разворот на 180 градусов менее чем за минуту, что не под силу даже многим современным субмаринам.