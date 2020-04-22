Медики считают, что переливание плазмы может спасти от коронавируса
В Москве выздоровело три пациента больных коронавирусом, которым делали переливание плазмы. Медики предполагают, что обычная процедура может спасти жизнь многим людям.
В мировой практике переливание крови уже давно используют в качестве терапии от коронавируса. Однако в Москве врачи только начали проводить данную процедуру. Уже зарегистрировано три случая выздоровления благодаря этому лечению. Первые два пациента полностью выздоровели за 10 дней, а третий за 14 дней. Пока переливание плазмы показывает себя с лучшей стороны, но не все медики уверены в эффективности процедуры. Игорь Гундаров – доктор медицинских наук, считает, что сегодня этот вопрос мало изучен, поэтому делать поспешные выводы не стоит. Возможно плазма имеет эффект плацебо, а может и действительно помогает. Чтобы дать ответ, необходимо провести масштабное исследование, а на это понадобится не менее года.
Стоит отметить, переливание плазмы в качестве лечения от коронавируса используют в Китае и европейских странах. Ученые считают, что у выздоровевшего пациента есть антитела, способные бороться с COVID-19. Переливание создает у больного человека штучный иммунитет, который значительно облегчает симптомы и помогает организму справиться с вирусом. Все же детального исследования по данному поводу никто не проводил, поэтому стопроцентной гарантии врачи дать не могут. Учитывая отсутствие вакцины, сегодня переливание плазмы специалисты считают единственным эффективным средством от коронавируса.
В мировой практике переливание крови уже давно используют в качестве терапии от коронавируса. Однако в Москве врачи только начали проводить данную процедуру. Уже зарегистрировано три случая выздоровления благодаря этому лечению. Первые два пациента полностью выздоровели за 10 дней, а третий за 14 дней. Пока переливание плазмы показывает себя с лучшей стороны, но не все медики уверены в эффективности процедуры. Игорь Гундаров – доктор медицинских наук, считает, что сегодня этот вопрос мало изучен, поэтому делать поспешные выводы не стоит. Возможно плазма имеет эффект плацебо, а может и действительно помогает. Чтобы дать ответ, необходимо провести масштабное исследование, а на это понадобится не менее года.
Стоит отметить, переливание плазмы в качестве лечения от коронавируса используют в Китае и европейских странах. Ученые считают, что у выздоровевшего пациента есть антитела, способные бороться с COVID-19. Переливание создает у больного человека штучный иммунитет, который значительно облегчает симптомы и помогает организму справиться с вирусом. Все же детального исследования по данному поводу никто не проводил, поэтому стопроцентной гарантии врачи дать не могут. Учитывая отсутствие вакцины, сегодня переливание плазмы специалисты считают единственным эффективным средством от коронавируса.
Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:54