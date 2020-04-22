Медики считают, что переливание плазмы может спасти от коронавируса





В мировой практике переливание крови уже давно используют в качестве терапии от коронавируса. Однако в Москве врачи только начали проводить данную процедуру. Уже зарегистрировано три случая выздоровления благодаря этому лечению. Первые два пациента полностью выздоровели за 10 дней, а третий за 14 дней. Пока переливание плазмы показывает себя с лучшей стороны, но не все медики уверены в эффективности процедуры. Игорь Гундаров – доктор медицинских наук, считает, что сегодня этот вопрос мало изучен, поэтому делать поспешные выводы не стоит. Возможно плазма имеет эффект плацебо, а может и действительно помогает. Чтобы дать ответ, необходимо провести масштабное исследование, а на это понадобится не менее года.Стоит отметить, переливание плазмы в качестве лечения от коронавируса используют в Китае и европейских странах. Ученые считают, что у выздоровевшего пациента есть антитела, способные бороться с COVID-19. Переливание создает у больного человека штучный иммунитет, который значительно облегчает симптомы и помогает организму справиться с вирусом. Все же детального исследования по данному поводу никто не проводил, поэтому стопроцентной гарантии врачи дать не могут. Учитывая отсутствие вакцины, сегодня переливание плазмы специалисты считают единственным эффективным средством от коронавируса.