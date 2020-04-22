АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Игры в шахматы с ослом, странные танцы и купание в ванной с дошираком: Чем занимаются звезды во время…
EUR 82.62 USD 76.26
Курс валют на 22.04.2020

Медики считают, что переливание плазмы может спасти от коронавируса

В Москве выздоровело три пациента больных коронавирусом, которым делали переливание плазмы. Медики предполагают, что обычная процедура может спасти жизнь многим людям.
Медики считают, что переливание плазмы может спасти от коронавируса

В мировой практике переливание крови уже давно используют в качестве терапии от коронавируса. Однако в Москве врачи только начали проводить данную процедуру. Уже зарегистрировано три случая выздоровления благодаря этому лечению. Первые два пациента полностью выздоровели за 10 дней, а третий за 14 дней. Пока переливание плазмы показывает себя с лучшей стороны, но не все медики уверены в эффективности процедуры. Игорь Гундаров – доктор медицинских наук, считает, что сегодня этот вопрос мало изучен, поэтому делать поспешные выводы не стоит. Возможно плазма имеет эффект плацебо, а может и действительно помогает. Чтобы дать ответ, необходимо провести масштабное исследование, а на это понадобится не менее года.

Стоит отметить, переливание плазмы в качестве лечения от коронавируса используют в Китае и европейских странах. Ученые считают, что у выздоровевшего пациента есть антитела, способные бороться с COVID-19. Переливание создает у больного человека штучный иммунитет, который значительно облегчает симптомы и помогает организму справиться с вирусом. Все же детального исследования по данному поводу никто не проводил, поэтому стопроцентной гарантии врачи дать не могут. Учитывая отсутствие вакцины, сегодня переливание плазмы специалисты считают единственным эффективным средством от коронавируса.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:54

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России продают кабриолет на базе Lada 4x4 почти за 1 млн…
IT-компании в России готовятся к сокращению своих…
«Кристина меня не оставляет»: Орбакас рассказал об отношениях с дочерью от…
Директор CDC Роберт Редфилд заявил о неэффективности гидроксихлорохина при лечении…
«Ноги превратились во что-то адски страшное»: Регина Тодоренко страдает без косметических процедур на…
Ученые: Искусственный мозг сможет работать в 100 тысяч раз быстрее современного…
Воробьев о пандемии в США: ««Чтобы войти в супермаркет, люди по полтора часа стоят на…
Toyota 23 апреля представит новый кроссовер на базе хэтчбека…
Медики считают, что переливание плазмы может спасти от…
"Время проверить семью": Ольга Медынич рассказала о жизни на…
В США рассказали об утилизированной Россией советской…
"Злодей на все времена": Джеку Николсону исполнилось 83…
Финский врач раскритиковал запрет прогулок из-за пандемии…
Реальная жизнь "Электроников": Братья Торсуевы отмечают…
Под Тюменью удалось предотвратить массовое убийство в учебном…
В Камбодже археологи нашли велосипедный звонок в слое с древними статуями…
Домашний пес «делает массаж» Прилучному вместо Агаты…
Профессор Роберт Джервис оценил возможное ужесточение международного контроля за…
Чернышев продал квартиру в Ялте ради лечения Анастасии…
В России массовое тестирование на антитела к коронавирусу пройдет в…
Полина Гагарина каждую неделю сдает анализы на коронавирус для участия в детской версии…
Аналитики предупредили россиян о возможном подорожании соли из-за…
Захарова и Ромашов отправились на первое свидание в…
Ученые: Вероятность передачи коронавируса через предметы ничтожно…
Драма «Зулейха открывает глаза» стала наиболее рейтинговым сериалом…
Верховный суд РФ разъяснил порядок наказания за нарушение…
«Великолепное выступление»: Никита Пресняков восхитил поклонников своим…
Врач Александр Ушников рассказал, какой гаджет наиболее опасный во время…
Просмотреть все новости